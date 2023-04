Comunali 2023, Europa Verde scende in campo con De Nardi

Ventitré nuovi nomi a sostegno del candidato sindaco di Treviso, Giorgio De Nardi: sono i candidati di Europa Verde che hanno ufficializzato in questi giorni la loro partecipazione alle prossime elezioni comunali entrando a far parte della grande coalizione di centrosinistra. Venerdì 7 aprile la presentazione in Piazza dei Signori, sotto la Loggia di Palazzo dei Trecento. Al fianco del candidato sindaco De Nardi è intervenuta anche Luana Zanella, consigliera regionale capogruppo di Europa verde in Regione.

«Oggi abbiamo presentato la nostra lista - commentano da Europa Verde Treviso - e abbiamo anche festeggiato perchè la politica è dedizione, impegno, fatica ma anche gioia, condivisione e passione».

I nomi in lista

Luca Saccone

Isabella Scortegagna

Abdoulaye Ndiaye

Sara Pavan

Giovanni Colombo

Viviana Valenza

Francesco Negro

Elena Toffolo

Stefano Dall’Agata

Lara Negro

Andrea Ascione

Silvia Girotto

Emanuele Mazzarolo

Silvia Sperotto

Andrea Granziera

Maria di Rienzo detta Giusy

Adelino Andreuzza

Alessandra Zoppas

Filippo Bellomare

Italo Zaniol

Amedeo Fadini

Giuseppe Pettinati

Renato Alberton