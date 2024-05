Europee 2024, circoscrizione Italia Nord Orientale: ecco i candidati trevigiani

Sabato 8 e domenica 9 giugno gli italiani saranno chiamati a eleggere i loro rappresentanti al Parlamento Europeo di Bruxelles. La scadenza per presentare le liste elettorali era fissata proprio in questi giorni. Tra i nomi che compaiono nelle liste dei principali partiti politici, suddivisi per le cinque circoscrizioni, nell'Italia Nord Orientale compaiono cinque politici trevigiani in lizza: nessun trevigiano con Fratelli d'Italia, Alessandra Basso e il vicesindaco di Treviso Alessandro Manera per la Lega, Cristina Andretta, ex sindaco di Vedelago, con Forza Italia, il consigliere regionale Andrea Zanoni per il Partito Democratico e Maria Angela Ferri con il Movimento 5 Stelle.

Circoscrizione Italia Nord Orientale