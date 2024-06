Elezioni, la Marca al voto: 55 comuni chiamati alle urne

Il giorno delle elezioni amministrative 2024 è finalmente arrivato: sono 55 i comuni chiamati ad eleggere sindaci e nuovi consigli comunali in provincia di Treviso. Tra le sfide più attese ci sono quelle nei comuni di Vittorio Veneto, Mogliano Veneto e Preganziol. A questo link trovate l'elenco completo dei candidati in tutti i 55 comuni chiamati alle urne.

Quando si vota

Sabato 8 giugno 2024 dalle ore 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle 23, presentandosi al proprio seggio elettorale con un documento di identità valido e la tessera elettorale. In contemporanea si voterà anche per le elezioni europee.

Guida al voto

Nei comuni fino a 15mila abitanti è possibile tracciare un segno sul candidato sindaco o sul logo della lista collegata al candidato sindaco, o entrambe le cose. In quest'ultimo caso il voto viene comunque considerato valido sia per il candidato sindaco sia per i consiglieri della lista collegata. Per esprimere le preferenze è necessario scrivere il cognome oppure il nome-cognome del candidato consigliere scelto negli appositi spazi. Nei comuni fino a 5mila abitanti si può scrivere una sola preferenza, mentre nei comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti le preferenze a disposizione di ogni elettore sono due. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare due candidati di sesso differente, pena l'annullamento della seconda preferenza. Diverse, infine, le possibilità nei comuni con più di 15mila abitanti, dove si potrà votare:

tracciando un segno solo sul nome del candidato

segnando solo una delle liste collegate al candidato sindaco che si vuole sostenere,

mettendo una x sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate.

Negli ultimi due casi il voto si intende espresso sia per il sindaco che per i consiglieri candidati. È possibile il voto disgiunto, cioè tracciare un segno sul candidato sindaco e al tempo stesso un altro segno su una lista non collegata. Questo però non è previsto per i comuni con meno di 15mila abitanti. Per tutti vale invece la regola della preferenza di genere già vista per le europee e le regionali.

Come chiedere la tessera elettorale

Bisogna andare all'ufficio elettorale del Comune in cui si è residenti: gli sportelli predisposti al rilascio delle tessere resteranno aperti per tutta la durata delle operazioni di votazione sabato e domenica. E' possibile che ci sia un po' di coda da fare, ma si può andare all'ufficio anche nei normali orari apertura oggi, domani e venerdì, quando è probabile che sia molta meno gente in attesa rispetto a sabato e domenica. E' all'ultimo momento, infatti, che in molti o si rendono conto di non avere più la tessera. O al seggio stesso si rendono conto di aver esaurito gli slot sulla tessera (in questo caso bisognerà restituire la vecchia).

La procedura di rilascio è gratuita: bisogna soltanto presentarsi all’ufficio e attendere il proprio turno per ottenere la tessera nuova. Se si intende ritirarla personalmente, bisogna avere con sé un documento di identità in corso di validità, da mostrare ai dipendenti dell’ufficio pubblico. La legge però non vieta affatto il ritiro della tessera nuova anche tramite delegato: per farlo basta presentare una copia del documento d'identità (in corso di validità) anche di chi dovrà ricevere la tessera nuova, insieme alla delega e un modulo firmato dal richiedente stesso. Le stesse regole valgono anche per chi ha smarrito la tessera elettorale, che dovrà andare agli uffici elettorali soltanto con il documento d’identità.

Se vi siete trasferiti in un nuovo Comune dovete richiedere una nuova tessera elettorale, nel caso non vi sia mai stata recapitata a casa. E' infatti legata alla residenza. E se avete da poco compiuto 18 anni e l'8-9 giugno andrete a votare per la prima volta? In linea di massima, a tutti i 18enni la tessera viene spedita a casa e non risultano esserci quasi mai ritardi. Se così non fosse, anche i maggiorenni alla prima esperienza di voto possono andare all'ufficio elettorale e richiederla di persona fino all'ora di chiusura dei seggi, domenica sera.