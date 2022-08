Elezioni 2022, Vallardi escluso dalla Lega: «L'ho saputo dalla televisione»

«Cari amici, cari elettori, ritengo opportuno anticiparvi che, dopo 4 anni e mezzo come presidente della commissione agricoltura in Senato, oggi ho appreso dalla televisione che non sarò ricandidato alle prossime elezioni politiche. La Lega, di cui faccio parte da 28 anni, ha compiuto le sue scelte sulle candidature». Gianpaolo Vallardi è il grande escluso dalle liste venete della Lega per le prossime elezioni del 25 settembre.

Una notizia che il senatore ha appreso direttamente dai media, senza essere avvisato dal partito. Vallardi ha deciso di affidare ai social la sua replica: «Ringrazio tutti coloro che in questi anni ho avuto modo di conoscere e collaborare a tutti i livelli, locali nazionali e internazionali, ringrazio tutti i colleghi parlamentari di tutti i partiti con i quali ho condiviso questa esperienza e ringrazio tutti voi, amici, per il vostro supporto, i vostri consigli e anche le vostre critiche in tutti questi anni. Sono stato l'unico in Veneto, (concedetemelo) ad aver visto approvare la mia legge sulle piccole produzioni locali che porta il mio nome. Ho la soddisfazione di aver visto approvate all'unanimità dall'aula del Senato 5 mie risoluzioni che personalmente ritengo molto importanti per il mondo agricolo (dalla salvaguardia delle api alla difesa del Prosecco, passando per la lotta alla cimice asiatica). Forse meno rilevante ma comunque contento, di essere risultato il primo dei parlamentari veneti per numero di presenze in Senato. Continuerò come ho sempre fatto il mio impegno a livello locale. Tutti assieme abbiamo contribuito a riscrivere un po' di storia del nostro Paese» conclude.