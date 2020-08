Elezioni comunali, ufficializzate le liste a sostegno del candidato sindaco Marcon

Nella mattinata di venerdì, alle ore 11 presso il giardino dell'Osteria Maniscalco di Castelfranco Veneto, è stata ufficializzata la squadra formata da quattro liste che correrà alle prossime elezioni comunali a supporto del candidato sindaco Stefano Marcon: la lista Marcon Sindaco; la lista della Lega; la lista di Forza Italia e la lista Fratelli d'Italia. Al tavolo degli esponenti il Sindaco, i tre capolista, assente Luciano Dussin che sarà il capolista della Lista della Lega. Ha esordito Gianfranco Giovine, Vicesindaco uscente e capolista di Forza Italia: “La nostra squadra ha la volontà e l'obiettivo di guidare Castelfranco con serietà e professionalità, abbiamo sempre lavorato dietro le quinte con continuità e senza smettere mai di fare tutto quello che fosse possibile per fare del bene a questa Città. I professionisti e i cittadini con cui ci presentiamo svolgono la propria attività su questo territorio, conoscendone pregi e difetti e con le competenze per poter dare un contributo serio e incisivo".

Ha preso poi la parola Guido Rizzo, capolista di Fratelli d'Italia, esordiente nello scenario politico castellano e imprenditore: “La lista è completamente nuova e rappresenta molte sfacettature, dal mondo imprenditoriale, a quello della scuola, all’ambito sportivo, alla sicurezza. Abbiamo una bella dose di giovani sotto i 30 anni e credo che questo sia importante per dare freschezza alla squadra. Vogliamo essere la “novità nella continuità”, perché prima non c’eravamo e ora ci siamo, e questo è un fatto, sia come persone che come partito, a supporto di Stefano ma con le nostre idee e i nostri punti di vista”. Ha poi continuato Gianluca Didoné, capolista della Lista Marcon Sindaco e Assessore uscente: “Gli obiettivi sono quelli di portare avanti il lavoro fatto finora, continuando sempre a creare nuove progettualità e a portare avanti con continuità e determinazione quelle in corso. Crediamo in Stefano e nei traguardi raggiunti, per questo vogliamo continuare a contribuire per dare a questa Città ciò che si merita”.

Termina la conferenza il candidato sindaco Stefano Marcon: “Scendiamo in campo con una squadra di 83 candidati, persone e professionisti che hanno a cuore la nostra splendida città - ha dichiarato il candidato Stefano Marcon – Vogliamo guidare Castelfranco con la dovizia del buon padre di famiglia, solo così è possibile generare amore, benessere ed efficienza e, soprattutto, creare un valore aggiunto, facendo emergere i punti di forza. Vogliamo che Castelfranco emerga rispetto altre città con la stessa dimensione sia per la qualità della vita sia per la sostenibilità, la riqualificazione degli spazi, la gestione del verde, i servizi, e questo è possibile governando con degli obiettivi di breve periodo ma soprattutto con una visione a lungo termine in mente. Siamo pronti e a disposizione per governare Castelfranco per altri cinque anni, governare significa assunzione di responsabilità, significa saper lavorare in squadra, significa resistere agli urti e alla criticità riuscendo a superarli. Tra le priorità? Un progetto che non siamo ancora riusciti a realizzare ma che è pronto, è all’ultimo step ovvero alla progettazione definitiva: il polo sportivo di Via Redipuglia, uno spazio dedicato all’attività sportiva e al tempo libero, in pieno centro. Lo avevamo promesso e si farà".