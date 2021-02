Elezioni provinciali, nuovo rinvio: «Bisogna aspettare il voto delle Comunali»

Nuovo rinvio per le elezioni provinciali nella Marca, fissate per il 28 marzo 2021. La Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati ha approvato nelle scorse ore un emendamento al Decreto Legge “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, che prevede che le elezioni provinciali devono essere svolte entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti nei Comuni della Marca che andranno al voto nel 2021. Si dovrà quindi attendere l’ufficializzazione della data delle prossime elezioni amministrative in primavera per fissare, di conseguenza, la data del voto delle elezioni provinciali. Il presidente Stefano Marcon revocherà il decreto del 12 febbraio appena entrerà in vigore la legge di conversione del decreto legge “Milleproroghe”.