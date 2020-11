Elezioni provinciali, fissata la data: alle urne sindaci e consiglieri comunali

Con la firma del decreto ufficiale, è stata fissata lunedì 2 novembre la data delle elezioni per il rinnovo del presidente e del Consiglio provinciale della Provincia di Treviso: si terranno il 13 dicembre 2020. Le elezioni provinciali sono elezioni di secondo livello e a votare saranno sindaci e consiglieri comunali dei 94 Comuni della Marca.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8 alle ore 20 nei seggi che verranno allestiti al Sant’Artemio, sede della Provincia. Si potrà valutare l’allestimento di seggi anche in alcuni Comuni per limitare gli spostamenti. Sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia in carica alla data delle elezioni. Possono essere eletti alla carica di Presidente della Provincia i sindaci dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia. Possono essere eletti alla carica di Consigliere Provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia. L’elezione del presidente avviene sulla base di liste concorrenti che devono essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione. L’elezione del Consiglio provinciale avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiori a 8 e non superiori a 16 che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione. Le liste vanno presentate all'Ufficio elettorale, Via Cal di Breda, 116, sede della Provincia di Treviso, domenica 22 novembre dalle 8 alle 20 e lunedì 23 novembre dalle 8 alle 12.