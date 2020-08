Elezioni regionali 2020: Lorenzoni e Tonel incontrano le imprese agricole opitergine

Venerdì mattina la candidata al consiglio regionale del Veneto Giulia Tonel ha accompagnato il candidato Governatore Arturo Lorenzoni a confrontarsi con il mondo del lavoro opitergino. Insieme, hanno dapprima incontrato le imprese agricole e gli allevatori di Oderzo e la rappresentante dell'associazione di categoria Rita Fasan, per poi trasferirsi nella sede locale del Partito Democratico, dove hanno dialogato con alcuni delegati Fiom e Fim.

«Sono stati entrambi incontri molto ma molto interessanti - ha commentato Giulia Tonel - In Veneto, e in particolar modo nella Marca, non esistono soltanto le colture della vite e nello specifico della glera: ci sono un'infiità di altre coltivazioni fondamentali che vanno tutelate con il massimo impegno, così come vanno supportati gli allevatori. Non può e non deve esserci monocoltura: la biodiversità è la risposta ambientale ed economica che la Regione Veneto deve perseguire».