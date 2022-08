Elezioni 2022, il sindaco di Preganziol si candida al Senato

Giovedì 18 agosto il sindaco di Preganziol, Paolo Galeano, ha sottoscritto di fronte al notaio l'accettazione della candidatura nel collegio uninominale del Senato per le province di Treviso-Belluno.

«Avevo dato la disponibilità al segretario provinciale Giovanni Zorzi a candidarmi e confermo questa disponibilità anche ora, pur in un collegio da "mission impossible", perché credo fortemente nella politica come servizio e voglio dare il mio contributo, piccolo o grande che sia, in questa sfida difficile, per un fine più grande ed evidentemente al di là di ogni tornaconto personale. I mal di pancia emersi in questi giorni sono comprensibili - continua Galeano - non può che essere così per chi si spende con spirito di servizio vero nei territori ogni giorno ed ha ragione di pretendere che le cose vadano secondo le giuste regole di ascolto e coinvolgimento della base. Ora però è il momento di affrontare una campagna elettorale dura, anche se breve, e rinviare a dopo il voto ogni confronto interno al partito, che dovrà essere schietto come non mai, perché il recupero della credibilità della politica nei confronti della gente passa necessariamente, anche, per partiti che diano chiari segnali di lavorare sempre per il bene del paese e della comunità.

Ho comunicato questa decisione al segretario provinciale Zorzi - conclude il sindaco - sottolineando come rimanga in ogni caso determinante che la sua guida e la sua squadra a livello provinciale restino stabili e continuino a lavorare nella provincia di Treviso. Giovanni è una risorsa importante per questo partito, umanamente e politicamente: queste fasi dure vanno superate insieme per il grande lavoro che ci aspetta anche oltre questa imminente scadenza elettorale».