Comunali 2023, Terzo Polo in bici dal Parco Eolo al Parco Ali Dorate

In bici, da Santa Maria del Rovere a Monigo: domenica mattina, 26 febbraio il candidato sindaco del Terzo Polo, Nicolò Rocco, insieme ai colleghi del gruppo consiliare Roberto Grigoletto e Fabio Pezzato e a un gruppo di cittadini e aderenti ad “Azione” e “Italia viva” (tra cui il coordinatore provinciale di Azione e il segretario organizzativo, Vittorio Lago e Omar Baú e la segreteria comunale di Italia viva, Anna Maria Scrufari) hanno disegnato un altro tratto della Treviso che vogliono realizzare tra il 2023 e il 2028.

Prima di tutto però è stata ricostruita la genesi del parco Eolo con l'intervento dell'ex assessore ai Lavori pubblici Ofelio Michielan che ha ripercorso i vari passaggi - anche alcune integrazioni e migliorie apportate dall'amministrazione Conte - di un'opera che i cittadini del quartiere hanno molto apprezzato. Le presenze giornaliere lo dimostrano. Al parco Ali Dorate di Monigo poi è stato presentato un progetto simile a quello dell’Eolo e creato dalla matita dell'ingegner Paolo Marta. Nei mesi scorsi anche l’attuale sindaco Mario Conte si era detto molto interessato a questa proposta. L'ambizione è quella di proporre in ogni quartiere un luogo aperto dove bambini, adolescenti, genitori, nonni possano giocare, camminare, fare attività fisica all'aperto, chi semplicemente leggendo un libro seduto su una panchina. Un po' come una specie di "oratorio laico". Campo da basket all'aperto, percorso pedonale, spazio per giochi, attrezzi ginnici per attività all'aperto, giochi su sabbia, campo da bocce, parcheggio per bici e ciclomotori con possibilità di ricarica elettrica per bici elettriche, alberature, alberi fotovoltaici.

Il commento

«Vogliamo realizzare un parco per tutte le età in ogni quartiere. È bellissimo vedere i bambini sulle altalene, i ragazzi che giocano a basket, gli adulti che corrono e gli anziani che si fermano sulle panchine per leggere - dichiara il candidato sindaco Nicolò Rocco -. Il Parco Ali Dorate è un luogo bellissimo, di cui a volte neanche il quartiere è a conoscenza, mentre al Parco Eolo arrivano cittadini da tutti i quartieri. Un Parco Eolo in ogni quartiere non è un'utopia, ma un progetto concreto che può migliorare la vita di un quartiere promuovendo natura, sport, socialità».