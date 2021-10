Montebelluna: Borgia vicesindaco, Severin assessore alla Sanità

Inizia a delinearsi il nuovo consiglio comunale di Montebelluna: giovedì mattina il sindaco neo-eletto Adalberto Bordin ha firmato le nomine dei nuovi consiglieri comunali e prorogato fino al 31 dicembre i dirigenti comunali. Sono così trapelate le prime indiscrezioni sulla composizione della prossima assemblea cittadina, non ancora ufficializzata.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il sindaco Bordin sarà anche assessore al Bilancio, alla Comunicazione e anche a qualcos'altro mentre il nuovo vicesindaco sarà Claudio Borgia (Fratelli d'Italia), probabile assessore all'Istruzione e alle Attività produttive. Presidente del nuovo consiglio comunale il leghista Michele Toaldo che starebbe insistendo in questi giorni per riuscire ad avere quattro assessori leghisti in Comune, togliendone uno alla lista civica del sindaco Bordin. Nel nuovo consiglio comunale ci sarà spazio anche per l'ex vicesindaco reggente Elzo Severin, medico in pensione, che dovrebbe diventare assessore alla Sanità, all'Urbanistica e all'Emergenza. Tre ruoli chiave nell'amministrazione di Montebelluna. Per quanto riguarda le altre cariche, invece, il leghista Adriano Martignagno avrà l'assessorato ai Lavori pubblici mentre Maria Bortoletto (Lega) manterrà le cariche che aveva nel precedente mandato. Assessore alla Cultura Debora Varaschin (della lista civica "Grande Montebelluna"). Ancora grande incertezza, invece, sulla nomina di assessore allo Sport: la scelta è tra la leghista Anna Maria Moretto oppure Rinaldo Mazzonetto (sempre della civica "Grande Montebelluna"). Il primo consiglio comunale dovrebbe tenersi entro la fine della prossima settimana.