Elezioni 2022, Zaia: «Votate per chi volete, ma andate alle urne»

Domenica elettorale in tutta Italia: seggi aperti anche nella Marca dalle ore 7 fino alle 23 di oggi. Tra i primi a votare, domenica mattina poco dopo le 8.30, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, arrivato al seggio di San Vendemiano insieme alla moglie.

All'uscita dal seggio, allestito presso la scuola San Francesco, l'appello del Governatore ai veneti è stato quello di recarsi in massa alle urne: «La speranza è che tutti i cittadini vadano a votare, a prescindere dalla scelta politica, ognuno voterà chi vuole - ha detto il Governatore -. Sarà però importante dare l'immagine di un Paese con un'alta affluenza, per non far vincere ancora una volta il partito dell'astensionismo».