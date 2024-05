Elezioni, Elly Schlein a Mogliano per sostenere Giacomo Nilandi

Mercoledì 15 maggio Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, sarà a Mogliano Veneto al Teatro Astori, alle ore 21, per sostenere Giacomo Nilandi, candidato sindaco del centrosinistra. Al fianco di Nilandi e dei candidati consiglieri del Partito Democratico moglianese, saranno presenti anche la deputata trevigiana Rachele Scarpa, il segretario regionale Andrea Martella e il segretario provinciale Giovanni Zorzi.

Il commento

«La presenza di Elly Schlein - dichiara Giovanni Zorzi - ci dimostra quanto sia importante la sfida delle prossime elezioni amministrative e europee anche in una provincia da sempre non facile per noi. A Mogliano Veneto con Giacomo Nilandi il Pd è impegnato in una corsa elettorale fatta di coraggio, entusiasmo e passione. Siamo convinti che il sostegno di Schlein saprà dare un'ulteriore spinta al grande lavoro che Giacomo e tutta la coalizione stanno portando avanti».