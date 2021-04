Sofagate: «Insulto all’Europa unitaria e un’offesa dal sapore misogino»

La vicenda subita da Ursula Von Der Leyen da Erdogan e dallo stesso Michel Presidente del Consiglio Europeo, è obiettivamente un insulto all'Europa unitaria e un'offesa dal sapore misogino. Ma proprio per questi oltraggiosi comportamenti, deve diventare subito un elemento volto ad accelerare la rappresentanza di un'Unione Europea capace di esprimersi unitariamente verso l'esterno, in particolare in politica estera. La tracotanza di un dittatore senza scrupoli come Erdogan infatti, vince laddove può trattare con i singoli Stati Europei non riconoscendo proprio quell'Istituzione che lo ha lasciato fuori dai trattati. E questa è stata la ragione profonda della sua volontà di denigrare la massima rappresentante dell'Unione, Ursula Von Der Leyen.

Ma, se possibile, l'atteggiamento che si appalesa meno accettabile perché più grave essendo avvenuto in un'implicita ma evidente complicità con Erdogan, vive all'interno della stessa Unione, ed è la posizione assunta dal belga Michel, che ha ritenuto implicitamente più rilevante il suo ruolo rispetto a quello di Von Der Leyen rappresentativa di tutto il contesto Europeo. Questo è non solo un fatto misogino frutto di maleducazione, ma anche un comportamento che va dissuaso per dare un messaggio chiaro al resto del mondo. Dunque non basta una censura, ma è indispensabile che vi sia una richiesta di dimissioni esplicite, subito.

Ci sono aspetti in queste vicende che se non vengono immediatamente corretti, saranno a detrimento di una realtà democratica importante come l'Unione Europea, che ha nei suoi 446 milioni di abitanti, un baluardo civile, economico e politico che disturba molti sovranisti; dittatorelli sparsi un po' ovunque che vedono nel ruolo vincente dell'Europa che si muove sul tema dei diritti e della parità, un rischio per il governo dei loro poveri Paesi. Ho chiesto al mio Partito Democratico di chiedere perciò le dimissioni del Presidente Michel in seno al Consiglio Europeo. Non mi sento affatto da lui rappresentata, ma da lui offesa come donna ed europea.

Laura Puppato