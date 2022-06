Comunali 2022, esposto in Procura per la lista di Szumski e Bellotto

Ormai a pochissimi giorni dal voto per le elezioni amministrative, la lista civica "Insieme per Santa Lucia" continua la sua battaglia legale dopo l'esclusione dalle liste elettorali ad opera del Tar del Veneto.

Il candidato sindaco Luca Bellotto ha annunciato con un post su Facebook di aver presentato un esposto alla Procura della Repubblica, per far accertare ai pm se ci siano delle responsabilità penali nelle condotte delle figure intervenute durante le fasi di preparazione e presentazione della lista elettorale. «Ci siamo limitati a rappresentare ai giudici come sono andati i fatti e abbiamo depositato le prove raccolte in questi giorni a sostegno delle nostre perplessità» ha spiegato Bellotto.

Il candidato sindaco, sostenuto dall'attuale primo cittadino Riccardo Szumski, non molla. Gli ultimi due incontri con i cittadini prima delle elezioni saranno questa sera, giovedì 9 giugno, al centro sociale A. Messina e venerdì 10 giugno presso i padiglioni dell'ex filanda. Entrambi a partire dalle ore 20.30. «Due serate in cui diremo la nostra verità agli elettori» conclude Bellotto mentre il sindaco Szumski invita i concittadini ad astenersi dal voto di domenica per non far raggiungere il quorum alla lista dell'ex sindaco Fantinel.