Etichetta a semaforo Nutriscore: in 100 all'incontro organizzato da Fratelli d'Italia

Per il partito questa scelta sfavorirebbe le tipicità del territorio privilegiando alimenti con ingredienti sintetici, edulcoranti e conservanti di origine industriale

Fa tanto discutere l’etichetta a semaforo denominata Nutriscore. L’idea francese di catalogare gli alimenti in modo semplicistico, etichettandoli tramite dei colori che dovrebbero dare le indicazioni ai consumatori finali, è particolarmente fuorviante e mette in secondo piano proprio le peculiarità e i prodotti tipici del settore agroalimentare italiano. A tal proposito, Fratelli d’Italia, ne ho parlato a Gaiarine dove, il circolo locale del partito di Giorgia Meloni ha organizzato una serata informativa alla quale hanno partecipato oltre cento persone che, nonostante la calura estiva e nel pieno rispetto dei protocolli anticovid, si sono ritrovati presso la struttura festeggiamenti di San Rocco.

Alla serata sono intervenuti il sen. Luca De Carlo responsabile nazionale agricoltura di Fratelli d’Italia, Tommaso Razzolini – consigliere regionale e componente della commissione agricoltura Veneto, Stefano Ervas – vicepresidente del biodistretto “BioVenezia”, Alex Venturin – agronomo e viticoltore e Renato Bastasin – direttore Confagricoltura Treviso. Negli interventi dei presenti è stato dato particolare risalto alle problematiche relative all’implementazione dell’etichetta a semaforo che andrebbe, in modo del tutto fallace, a sfavorire le tipicità del territorio privilegiando, in taluni casi, alimenti con ingredienti sintetici, edulcoranti e conservanti di origine industriale.

Nella sua conclusione, il sen. Luca De Carlo ha ribadito: “Si tratta di un sistema di etichettatura approssimativo, che non considera l’alimentazione nel suo complesso ma esclusivamente i singoli alimenti mettendo a rischio le tradizioni e la cultura alimentare italiana, caratterizzate dalla dieta mediterranea, patrimonio dell’Unesco. Non è auspicabile una scala di valori che giudichi maggiormente salutari dei cibi che, in confronto ai nostri, di genuino hanno ben poco”.