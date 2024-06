Europee, i verdetti: Fratelli d'Italia si conferma, Pd e Schlein promossi, sorpasso Forza Italia-Lega

Il centrodestra esce rafforzato dalla tornata delle elezioni europee 2024 ed in particolare Fratelli d'Italia si conferma primo partito con il 28,81% dei voti e la Premier Giorgia Meloni capace di ottenere 2 milioni di voti. Bene anche il Partito Democratico della segretaria Elli Schlein che regge l'urto e si assesta oltre il 24%. Il "derby" tra Forza Italia e Lega viene clamorosamente vinto dai primi (con il 9,70%) contro il Carroccio (non va oltre il 9,10%) che ha forse pagato l'effetto della candidatura del generale Vannacci che ha comunque conquistato mezzo milioni di preferenze. Bocciatura anche per il Movimento cinque stelle che è la terza forza assoluta ma non supera il 10% dei voti. Clamoroso l'exploit di Alleanza Verdi e sinistra che si attesta a 6,65% ed elegge a Bruxelles Italia Salis mentre male sia Stati Uniti d'Europa (3,75%) che Azione Siamo Europei (3,32%). Molto male l'affluenza alle urne, leggermente sotto il 50% tra gli aventi diritto.

In Veneto i meloniani confermano il boom di voti con oltre 774mila voti in carniere (37,59%) mentre risale il Pd (18,87%). Male ma non malissimo la Lega che nell'intera regione non va oltre i 271mila voti (13,16%) ma respinge l'assalto di Forza Italia che non va oltre l'8,58% (centomila voti in meno rispetto al Carroccio). Anche in Veneto buon risultato di Alleanza Verdi e sinistra che raggiunge il 6,09% e fa meglio del Movimento cinque stelle che sprofonda a 4,84%.

Nella circoscrizione nord orientale, nella lista della Lega, Vannacci ha ottenuto 139.390 voti, Anna Maria Cisint 41.216, Paolo Borchia, 23.071 mentre il vicesindaco di Treviso, Alessandro Manera si attesta a 16.626 preferenze (e potrebbe dunque essere eletto), Rosanna Conte a 13.191 mentre l'ormai ex europarlamentare trevigiana Alessandra Basso si è fermata a 9.395 voti. Scorrendo la lista di Fratelli d'Italia, oltre alle oltre 483mila preferenze di Giorgia Meloni, brilla l'assessore regionale Elena Donazzan con 62.745 voti, oltre 54mila preferenze per Stefano Cavedagna, 45.510 voti per Sergio Berlato mentre Alessandro Ciriani ha conquistato 43.081 voti. Daniele Polato ha infine ottenuto 31.047 voti. Nel Pd il capolista Stefano Bonaccini ha conquistato 378.266 voti, Zan 90.973, Moretti 81.136 mentre il trevigiano Andrea Zanoni si ferma a 31.455 preferenze. Nelle fila di forza Italia: 60.628 preferenze per il segretario Antonio Tajani, 34.163 per il coordinatore regionale Flavio Tosi, a seguire Sandra Savino con 10.768 preferenze e Cristina Andretta con 6.084 voti. Boom clamoroso a Nord-est anche di Mimmo Lucano (che andrà a Bruxelles) che traina con le sue 41.968 preferenze la lista Alleanza Verdi e sinistra con Cristina Guarda, attuale consigliera regionale, che ha ottenuto 32.214 voti. In questa lista era presente anche il trevigiano Stefano Dall'Agata che ha ottenuto 1.045 voti. Per Azione sono stati appena 22.099 i voti di Carlo Calenda con l'imprenditore padovano Carlo Pasqualetto che si ferma a 9.920 voti.

Il voto nella Marca e a Treviso, Pd primo partito nel capoluogo

Nella Marca (in cui si votava anche in 55 Comuni per le amministrative) Fratelli d'Italia resta il primo partito con 36,75%, seguito dal Partito Democratico con 17,87%, Lega a 16,86%, Forza Italia a 8,07%, Alleanza verdi sinistra a 5,17% e Movimento cinque stelle a 4,30%. A sorpresa nel Comune di Treviso è invece il Partito Democratico il primo partito con 9.024 voti (26,30%), 46 in più da Fratelli d'Italia che ha ottenuto 8.978 voti (26,16%). Male le Lega che raggranella appena 5.035 voti (14,67%) ma anche Forza Italia che ha ottenuto 2.108 voti (6,14%).