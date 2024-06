Affluenza nella Marca al 25,04% alle 12, la media in Veneto è di 26,63%

Fino alle ore 23 sono aperti i seggi di tutta la provincia per le elezioni Europee 2024 mentre in ben 55 Comuni si vota anche per sindaci e rinnovo dei consigli comunali. L'affluenza è destinata a far segnare un record negativo con un trend tutt'altro che positivo: alle 12 in Veneto ha votato il 26,63% degli aventi diritto, e nell'intera Marca il 25,04%. A livello regionale il valore più alto è il 28,80% di Rovigo (si vota nella città capoluogo), i più bassi nel veneziano (25,01%) e bellunese (22,14%). In provincia di Treviso il Comune in cui si è votato di più è Morgano (35,30%) mentre quello in cui le urne sono state maggiormente disertate è Cessalto (13,13%). Il Comune di Treviso è in linea con la media regionale (25,74%) mentre è leggermente superiore nei Comuni in cui alla tornata di Europee si associa anche la sfida delle comunali: a Vittorio Veneto (29,31%), Mogliano Veneto (32,26%), Preganziol (34,58%) e Paese (29,78%).