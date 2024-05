Cristina Andretta, da Vedelago il sogno di avvicinare i veneti all'Europa

Una sfida per il territorio, per avvicinare i veneti all’Europa: è questo lo slancio con cui Cristina Andretta, ha scelto di candidarsi alle prossime elezioni europee con Forza Italia per la Circoscrizione Italia Nord Orientale. 44 anni, sposata e con una figlia, consulente nel campo della comunicazione aziendale, Andretta ha alle spalle un’esperienza ultradecennale come amministratore locale. E’ stata prima assessore e poi per dieci anni sindaco del Comune di Vedelago, nel trevigiano, ed oggi fa parte del direttivo AnciVeneto e ricopre la carica di vicepresidente dell’ente Parco regionale Fiume Sile.

Dallo scorso novembre è vice-coordinatrice provinciale di Forza Italia, al fianco del sindaco di Conegliano, Fabio Chies. Ed è proprio tra le file del partito che è maturata la scelta di candidarsi alle Europee, con un’ambizione ben precisa, come spiega la stessa Cristina Andretta: “La mia candidatura alle elezioni europee con Forza Italia rappresenta per me una risposta naturale ai miei ideali, ai miei valori e alla mia estrazione liberal-democratica. Dopo anni come sindaco, a tu per tu con le persone nel gestire tanto il quotidiano quanto le emergenze che negli ultimi tempi non sono mancate, sento che il bagaglio di esperienza maturato potrebbe essere messo a disposizione anche ad un livello superiore come quello europeo. Sento di poter colmare quello che al momento, a mio avviso manca: un contatto più diretto tra l’Europa ed il territorio, la comunità, i cittadini.

A me piace stare tra la gente e con la gente, mi piace vivere il territorio e ascoltare con attenzione ciò che le persone, le categorie, le imprese, le famiglie, le associazioni hanno da dire, cercare il modo per sostenerle e portare le istanze laddove possono essere recepite: ed è proprio questo su questo che intendo continuare ad impegnarmi per amplificare la voce di un territorio trainante come il nostro”.

A livello di partito, invece, sottolinea Andretta: “Questa sfida e questa candidatura è un segnale per tutta la nostra provincia e, è un momento in cui possiamo dimostrare se davvero siamo e stiamo diventando sempre più squadra. E’ un momento importante. Il segretario regionale di Forza Italia, Flavio Tosi ci sta dando questa opportunità e credo davvero fosse arrivato il momento di coglierla, mettendosi in gioco perché non basta sognare, non bastare dire ciò che non va: servono le azioni per arrivare agli obiettivi e per realizzare i sogni.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Sabato 25 maggio ore 18 aperitivo con Flavio Tosi in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto

Sabato 25 maggio ore 19 apericena con Flavio Tosi a Vedelago