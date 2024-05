Sabato un primo confronto tra candidati trevigiani all’Europarlamento

Dibattito tra candidati alle elezioni europee a Conegliano, sabato 18 maggio, alle ore 20.30, auditorium Dina Orsi. Lo organizza il Movimento Federalista Europeo, sezione di Conegliano-Vittorio Veneto. Quale Europa vogliamo? È questa la domanda che porgeranno ai candidati per un posto all’Europarlamento i militanti del Movimento Federalista Europeo, organizzazione politica non partitica fondata da Altiero Spinelli nel 1943. Parteciperanno al confronto: Cristina Andretta (Forza Italia), Andrea Bardin (Movimento 5 Stelle), Gabriella Chiellino (Stati Uniti d’Europa), Stefano Dall’Agata (Alleanza Verdi Sinistra), Dario Dongo (Pace Terra Dignità), Alessandro Manera (Lega Salvini), Federica Sabbati (Azione con Calenda), Andrea Zanoni (Partito Democratico). L’organizzazione è in attesa di ricevere il nominativo del candidato di Fratelli d’Italia. «La campagna elettorale stenta un po’ a partire sul territorio. Con questa iniziativa desideriamo contribuire a farla entrare nel vivo – commentano gli organizzatori –. L’obiettivo è farci dire dai candidati che idea hanno di Unione Europea e quale contributo intendono portare se saranno eletti al Parlamento Europeo». La partecipazione all’evento è libera e gratuita.