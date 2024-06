Marcato attacca Salvini e Vannacci: «Adesso mettiamoci una decima sopra»

«Mettiamoci una decima sopra». Per parafrasare il post pubblicato sui sociali del leghista Roberto Marcato, basta tradurre il detto "mettiamoci una croce sopra" e legarla alle ultime uscite del generale Roberto Vannacci e i suoi riferimenti alla fascista X Mas. L'assessore regionale della giunta di Luca Zaia prova ad usare l'ironia per giudicare la performance della Lega alle elezioni europee, praticamente tutta concentrata su quella personale dell'ex militare scelto da Matteo Salvini. Un risultato deludente, che lascia il Carroccio sotto il 9% (a Padova appena sopra il 5%), gratificante solo per il segretario della Lega, che su Vannacci ha puntato tutta la campagna elettorale.

Vannacci ha preso circa mezzo milione di voti, ma nel complesso ha dato alla Lega quello che ha tolto, per arrivare ad un sostanziale 0-0. Analizzando i voti, quelli dei leghisti non sono andati al partito, ma si sono infranti nell'astensionismo o sono stati dirottati in Forza Italia, che seppur di poco, ha fatto meglio. Vannacci ha fatto il suo ed è stato eletto, dando così ossigeno anche a Salvini. Ma fuori le cose stanno diversamente. La Lega è nata come "anti" tante cose, tra cui il Meridione dove ora il capitano vuole fare il ponte sullo Stretto. Ma è nata anche antifascista con Umberto Bossi, che ieri è stato protagonista al seggio con l'exploit del voto a Forza Italia. Il generale Vannacci invece, per quanto possa provare a giocare con le parole («le parole sono importanti» diceva Nanni Moretti) ha idee "nere" molto chiare e lontane dai valori su cui posano (o posavano) quelle della Lega. Ed è questo il discrimine che ha allontanato dalle urne i leghisti. A cominciare da Marcato.

Roberto Marcato è tra coloro che non hanno mai nascosto di non gradire affatto la candidatura di Vannacci alle europee. A differenza del presidente Luca Zaia, che lo ha detto tra le righe, ha sempre combattutto l'ipotesi prima che diventasse ufficiale senza peli sulla lingua. Tra lui e Salvini le distanze ormai sembrano incolmabili, ma fino a quando non ci sarà un successore all'altezza di togliergli lo scettro, la Lega rischia solo di perdere consensi, di vivere di correnti interne e di far prevalere le guerre tra capi e capetti all'interesse dei loro elettori.

«Dopo Fratelli d’Italia, nel centro-destra nazionale ci siamo noi - commenta invece l'ex leghista, Fabrizio Boron - .Il sorpasso di Forza Italia sulla Lega di Vannacci è la vittoria di una linea che da Tajani a Flavio Tosi dimostra come il voto moderato stia tornando nella sua naturale sede. Un esito che in Veneto e’ ancora più stupefacente: con la guida di Tosi, Forza Italia guadagna oltre un punto e mezzo rispetto alle ultime politiche. Per non parlare di Padova: in città Forza Italia sorpassa la Lega diventando, come a livello nazionale, secondo partito della coalizione. Una crescita di circa tre punti percentuali rispetto alle ultime politiche. Questi dati premiano la pragmaticità, la coerenza e il lavoro. Valori che in Forza Italia sono più importanti delle urla. Escludere Forza Italia e questo elettorato dal governo di una Regione come il Veneto e’ stato un errore strategico. E ora se ne vedranno i risultati. Non a caso il nostro prossimo obbiettivo sono le prossime regionali, anticipazione per le comunali di Padova del 2027».