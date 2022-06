Comunali 2022, Fantinel raggiunge il quorum: è di nuovo sindaco

Uno dei primi verdetti delle elezioni comunali 2022 nella Marca era anche uno dei più attesi ed è arrivato da Santa Lucia di Piave. Dopo la clamorosa esclusione dalle liste elettorali del candidato Luca Bellotto, delfino del sindaco uscente Riccardo Szumski, Fiorenzo Fantinel è riuscito a raggiungere il quorum del 40% al fotofinish. Fantinel e la sua lista "Patto per Santa Lucia" avevano bisogno di 2702 voti: ne hanno ottenuti 2760.

Finisce quindi l'era del sindaco Szumski: il suo appello all'astensionismo non è stato ascoltato. Santa Lucia di Piave non sarà commissariata, i cittadini hanno scelto di rieleggere il sindaco che aveva guidato il paese dal 2002 al 2012. Dopo una campagna elettorale al veleno nella tarda serata di domenica è arrivata la notizia del raggiungimento del quorum. Per Bellotto e Szumski una sconfitta su tutti i fronti: dopo l'esclusione dalle liste elettorali, neanche il loro appello all'astensionismo è stato ascoltato.

Il commento

«Un traguardo importante è stato raggiunto in un clima elettorale che mai avremmo voluto per la nostra Santa Lucia - conclude l'intera squadra elettorale di "Patto per Santa Lucia" -. Ha vinto la vera democrazia e il senso civico dei cittadini, confermando che il voto è lo strumento per esprimere la propria voce. Siamo felici perchè abbiamo dimostrato che parlare di programmi e condividere le idee con i cittadini è il modo per riuscire a fare il bene per la propria comunità. La nostra squadra ha impiegato ogni energia, senza alcun risparmio, in questa lunga e complessa campagna elettorale. Le donne e gli uomini di "Patto per Santa Lucia" sono stati la vera forza di un progetto nuovo per il nostro Paese».