Sorpresa a Farra: nuova lista civica e candidata sindaco dal Marocco

Sana Ed-Dami Viviani è la prima candidata originaria del Marocco a correre per la carica di sindaco in provincia di Treviso alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno. Trentacinque anni, dottoressa a pieni voti in Scienze politiche, parla quattro lingue: italiano, inglese, francese e arabo. A sostenerla sarà una nuova lista civica, dal nome: "Farra Futura".

Arrivata in Italia dal Marocco all’età di un anno, studentessa vincitrice di diverse borse di studio, ex pallavolista agonista, Viviani è da sempre impegnata nel volontariato e ha maturato un’esperienza decennale in marketing, comunicazione e commercio estero all’interno di un’importante azienda veneta con più di 20 filiali e 2800 dipendenti in tutto il Mondo. Viviani ha scelto di mettere radici a Soligo quasi 10 anni fa per amore di Paolo ed è mamma di una bimba di tre anni. Dopo questo percorso, Sana si sente pronta a mettersi al servizio del paese con le proprie capacità e competenze, con una squadra tutta da scoprire.

La candidata

«Scendo in campo grazie al supporto di tanti amici e concittadini di Farra e sono davvero onorata della grande fiducia e stima che tante persone stanno riponendo in me, considerando che molte di esse hanno fatto la storia del nostro territorio - spiega Viviani -. Mi sono sempre chiesta come sarebbe un paese (qualsiasi paese) guidato da un’amministrazione con le seguenti caratteristiche: qualificata, competente su diversi fronti, sia localmente che a livello internazionale, composta di persone oneste e che abbiano raggiunto importanti e concreti risultati a livello lavorativo, con l’obiettivo comune di vedere il proprio territorio fiorire. Così ho voluto dare in prima persona una risposta concreta a questa domanda, creando una proposta di valore, fatta di persone leali che abbiano le caratteristiche sopra menzionate. La nostra squadra è pronta a mettere al servizio della collettività competenze e relazioni costruite in anni di rapporti basati sulla fiducia anche di importanti attori economici. Uniremo le nostre forze insieme alla collettività, al fine di attrarre le risorse necessarie per migliorare il benessere di tutti: dei cittadini, dell’ambito sociale, associativo, culturale, della formazione e del mondo delle attività economiche con un occhio di riguardo al settore agricolo. Presteremo poi un’attenzione particolare alle realtà più delicate: alle persone con disabilità, ai giovani che si aprono alla complessità del mondo del lavoro, agli anziani spesso soli e bisognosi di cure e alle famiglie con figli piccoli, che hanno difficoltà a conciliare i tempi del lavoro e i tempi di cura. Sveleremo man mano la nostra squadra e il nostro programma concreto e vi aggiorneremo con le date delle nostre presentazioni, distribuite tra le nostre tre bellissime frazioni» conclude.