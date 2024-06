Farra di Soligo, nuova Giunta: Silvia Spadetto nominata vicesindaco

Il sindaco Mattia Perencin si è messo subito al lavoro dopo i risultati delle ultime elezioni comunali che l'hanno riconfermato alla guida di Farra di Soligo per altri cinque anni. Perencin ha formalizzato martedì 18 giugno la nuova squadra di governo nominando l'assessore Silvia Spadetto come vicesindaco. Con un decreto aggiuntivo Perencin ha anche incaricato i consiglieri di maggioranza di compiti di collaborazione nell’esame e nello studio di argomenti e problemi specifici e ha nominato Eva Ballancin come capogruppo di maggioranza.

La nuova giunta

Silvia Spadetto, come detto, ricoprirà il ruolo di vicesindaco a cui sono state affidate le deleghe in materia di Cultura, Biblioteca, Turismo, Promozione del Territorio, Sistemi Informatici e Pubblica Istruzione;

Michele Andreola sarà assessore con deleghe in materia di Ambiente, Ecologia, Polizia Locale, Sicurezza;

Manuela Merotto assessore con deleghe in materia di Bilancio, Tributi, Urbanistica, Commercio, Attività Produttive, Sport e Associazioni;

Giovanna Bortolin assessore esterno con deleghe in materia di Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la famiglia, Pari opportunità, Politiche Giovanili, Politiche inclusive.

Rimangono invece in capo al sindaco Perencin le deleghe a: Lavori Pubblici, Manutenzione e Tutela del Patrimonio comunale, Personale, Affari Legali, Edilizia Privata, Protezione Civile, Agricoltura, Rapporti tra Amministrazione e cittadinanza.

A supporto di sindaco ed assessori, in considerazione dell'ampiezza e della rilevanza di servizi e attività, Perencin ha ritenuto di conferire incarichi:

Al consigliere Stefano Guizzo per lo svolgimento di compiti di collaborazione al sindaco nell’esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, in materia di Protezione civile, Agricoltura e nelle attività di Manutenzione e Tutela del Patrimonio comunale.

Alla consigliera Eva Ballancin, lo svolgimento di compiti di collaborazione all'Assessore nell’esame e nello studio di argomenti e problemi specifici nelle attività della Biblioteca, in materia di Politiche giovanili; lo svolgimento di compiti di collaborazione al Sindaco in materia di rapporti tra amministrazione e cittadinanza.

Al consigliere Davide Nadai, lo svolgimento di compiti di collaborazione all'Assessore nell’esame e nello studio di argomenti e problemi specifici in materia di Politiche inclusive.

Al consigliere Angelo Gerlin lo svolgimento di compiti di collaborazione all'Assessore nell’esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, in materia di sport.

Al consigliere Matteo Ronfini, lo svolgimento di compiti di collaborazione all'Assessore nell’esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, in materia di associazioni.

Il commento

«Desidero ringraziare ancora una volta i cittadini che ci hanno dato fiducia. Essere stato rieletto con l’85,51% delle preferenze è sicuramente un onore, ma soprattutto una grande responsabilità, quella di continuare ad esserci, ascoltare e mettersi a disposizione della cittadinanza con il nostro impegno - le parole di Perencin -. Noi ci siamo già rimessi all’opera per avviare le progettualità programmate e non interrompere i progetti in corso di realizzazione. A breve sarà convocato il consiglio comunale per la convalida degli eletti e per il giuramento del Sindaco. Auguro, a tutti i neo Consiglieri, buon lavoro per il bene e la crescita del nostro paese».