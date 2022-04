Fantinel si ricandida a sindaco: «Patto per Santa Lucia»

È iniziata venerdì 29 aprile la corsa per eleggere il nuovo sindaco di Santa Lucia di Piave. Da una parte Fiorenzo Fantinel, ex primo cittadino dal 2002 al 2012, con la lista civica "Patto per Santa Lucia". Dall'altra Luca Bellotto, delfino del sindaco uscente Riccardo Szumski che, proprio oggi, compie gli anni. I due candidati si sono presentati ufficializzando la loro candidatura.

Fiorenzo Fantinel ha dalla sua l'esperienza di imprenditore e politico di lungo corso. Nato e cresciuto a Santa Lucia di Piave, 61 anni da compiere, dopo una prima esperienza come consigliere comunale dal 1998 al 2002, ha passato dieci anni ricoprendo la carica di sindaco fino al 2012. I motivi che l'hanno spinto a ricandidarsi sono stati l'affetto incondizionato per il suo Comune, il richiamo dei concittadini (soprattutto i più giovani) e il malcontento per un'amministrazione che, a suo dire, è stata finora «troppo poco inclusiva». La lista civica "Patto per Santa Lucia" sarà supportata da vari partiti politici, tra cui la Lega, ma avrà un unico simbolo sulla scheda elettorale. «La sfida, difficilissima - spiega il candidato sindaco - è quella di proporre un'alternativa valida e un nuovo corso con una lista civica dopo gli ultimi dieci anni di amministrazione Szumski». La squadra di Fantinel sarà presentata sabato 7 maggio a Santa Lucia di Piave. Ci saranno giovani alla prima esperienza politica, affiancati da innesti con buona esperienza sul campo. Gli obiettivi salienti del "patto" in cinque punti sono: fare squadra con i Comuni confinanti (Susegana e Mareno di Piave, in primis) e potenziare il dialogo con i cittadini. «Penso che un sindaco debba saper governare e non limitarsi ad amministrare la sua città. Non abbiamo nessuna intenzione di sollevare polemiche verso i nostri rivali. Ci interessa rappresentare al meglio il Tricolore e, se ce ne verrà data l'opportunità, dare largo spazio ai giovani».

Fantinel dovrà vedersela con Luca Bellotto, delfino di Riccardo Szumski. Proprio in queste ore Bellotto ha dedicato al primo cittadino un lungo post sul suo profilo Facebook in occasione del compleanno del primo cittadino: «Oggi chiudi un capitolo della tua vita professionale ma ne aprirai uno ancora più ricco di sfide che sono certo porterai avanti con la passione e la determinazione che da sempre ti contraddistinguono. Buon primo giorno da pensionato e tanti auguri di buon compleanno, Riccardo». La sfida elettorale è aperta.