Flash mob per le mura di Treviso: il sindaco Conte risponde alle associazioni

"Le Mura di Treviso devono essere vincolate per evitare che in futuro si possano riproporre progetti di scempio come quello bocciato del parcheggio interrato all'ex Pattinodromo". In sintesi è questa, in sostanza, la richiesta che si leva dalle 9 associazioni ambientaliste di Treviso, dell'Alleanza per il Sistema Bastionato di Treviso, nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Come difatti riportano i quotidiani locali, il loro obiettivo è quello di aumentare sensibilmente la tutela della storica città muraria trevigiana messa costantemente a repentaglio dai nuovi progetto urbanistici che coinvolgono la città. Per questi motivi Treviso Sotterranea, Italia Nostra Treviso, Auser Università popolare, Amici dei Musei, Lions Club Treviso, Fai Treviso, Rotary Club Treviso e Ateneo di Treviso hanno deciso di indire prossimamente un flash mob, in diversi punti delle mura, proprio per condividere con la popolazione i loro intenti e la programmazione dei futuri progetti di sensibilizzazione alla tutela e valorizzazione di tutto il percorso murario.

Una scelta che però non sarebbe "andata giù" al sindaco di Treviso, Mario Conte, che ieri mattina ha replicato alle associazioni ricordando loro che è stata Ca' Sugana, proprio negli ultimi mesi, ad ottenere ben 6 milioni di euro dal Pnrr per la riqualifica del sistema bastionato della città. Fondi sicuramente utili, ma che non sono bastati a calmare le acque tra il Comune e gli ambientalisti che, nonostante tutto, continuano a tendere la mano al sindaco affinché si trovi una linea comune da seguire al fine di proteggere tutti insieme le bellissime mura cinquecentesche della città.