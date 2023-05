Comunali 2023, Flavio Tosi a sostegno di Valentina Pillon

Il coordinatore regionale di Forza Italia, Flavio Tosi, arriva giovedì sera a San Biagio di Callalta per sostenere la lista San Biagio Cresce a favore di Valentina Pillon. L’ex sindaco di Verona sarà presente alle 20.45 presso la sede consiliare del comune di San di Biagio in una delle serate organizzate dal comitato elettorale di Valentina Pillon. Alla serata parteciperanno molti esponenti del partito di Forza Italia sia adulto che giovanile. Durante la serata si parlerà dei punti principali del programma elettorale di Valentina Pillon e sarà un modo anche per conoscere i candidati e raccogliere i feedback, proposte dai cittadini di San Biagio.