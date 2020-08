Foiba del Bus de la Lum: ecco la commemorazione di CasaPound

Domenica mattina un centinaio di militanti CasaPound Italia si sono recati presso la foiba del Bus de la Lum, in Friuli, per commemorare le vittime civili e militari gettate vive all'interno della cavità. Per l'occasione gli attivisti del movimento della tartaruga frecciata si sono calati lungo le pareti dell'inghiottitoio per fissare una targa commemorativa dell'eccidio compiutosi. Gli aderenti al movimento si augurano che "il sacrificio di tanti italiani rimanga fissato nella memoria della comunità nazionale".

