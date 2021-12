Fondo Cultura, oltre un milione di euro per i musei di Asolo e Possagno

Grazie al Fondo Cultura del Governo sono in arrivo 784mila euro per il Museo Canova di Possagno e altri 235mila euro per il museo di Asolo. Ad annunciarlo è la deputata della Lega, Angela Colmellere.

Il Museo civico di Asolo potrà così puntare al nuovo allestimento permanente della sezione Duse. A Possagno, invece, sono previsti per il Museo Canova interventi edilizi dal miglioramento sismico strutturale fino al monitoraggio anche con sistemi digitali. Il merito va all’attenzione e all’impegno del sottosegretario Lucia Borgonzoni che ha saputo ascoltare le richieste dei nostri amministratori. Le comunità di Asolo e Possagno possono disporre ora di cifre importanti per avviare i lavori. Un altro passo avanti per il mondo della cultura.