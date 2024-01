Tagliato il fondo per i disturbi alimentari, Pd sulle barricate: «In Veneto è un'emergenza»

L'azzeramento del fondo per i disturbi alimentari delineato dall'ultima finanziaria porta sulle barricate il Partito Democratico che guida la mobilitazione attraverso un’azione energica del proprio Dipartimento su Salute e Sanità. La deputata trevigiana Rachele Scarpa, responsabile nazionale “Giovani e salute” del PD, ha sottolineato in una nota: «Come Partito Democratico avevamo già presentato alla Camera lo scorso novembre una mozione che impegnava il governo a fare di più in tema di contrasto ai disturbi alimentari. Proprio durante la discussione e il voto sulla nostra mozione abbiamo dovuto assistere all’ipocrisia della destra, che ha rigettato gli unici due punti che implicavano un reale impegno economico: il potenziamento e la piena attuazione dei progetti legati al fondo nazionale e l’inserimento delle prestazioni per i disturbi del comportamento alimentare in una categoria dedicata dei livelli essenziali di assistenza. Lo scellerato azzeramento del fondo previsto dalla finanziaria si è quindi posto in linea con quanto la destra aveva già deciso ancora a novembre.

«Il PD ora vuole spingere la mobilitazione dal basso, coinvolgendo i territori e gli enti locali, raccogliendo il grido d’allarme che arriva da professionisti e medici impegnati ogni giorno nella cura a questi disturbi» continua la parlamentare trevigiana «Riprendendo i dati dell’Ordine degli Psicologi del Veneto, solo nella nostra regione i DCA toccano la realtà di oltre 100mila nuclei familiari, con un’incidenza maggiore tra giovani e giovanissimi e una forte crescita post-covid. Una vera e propria emergenza che i 7 centri provinciali veneti dedicati alla questione stanno affrontando anche grazie alle risorse previste dal Fondo Nazionale e che ora rischiano di veder profondamente compromessa la loro capacità di intervento. Proprio al Veneto erano infatti stati assegnati, per il biennio 2022-2024, oltre due milioni di euro (2 milioni e 50mila euro), con cui sono stati implementati diversi servizi forniti dai centri, come l'assunzione di più personale dedicato e l'apertura di nuovi ambulatori. Ora tutto questo rischia di scomparire e noi vogliamo impedirlo a tutti i costi. È per questo che abbiamo predisposto una mozione che presenteremo in tutti i consigli comunali e regionali in cui si esprime la richiesta al governo per il ripristino immediato del fondo nazionale per il contrasto ai disturbi del comportamento alimentare e perché si crei finalmente un capitolo dei LEA dedicato a questi disturbi».