Forza Italia, congresso provinciale al Bhr: Fabio Chies verso la riconferma

Si terrà sabato 20 gennaio il congresso provinciale di Forza Italia Treviso: Fabio Chies, sindaco di Conegliano e coordinatore provinciale uscente si ricandiderà e, al momento, non ci sono altri candidati in lizza per rimpiazzarlo. Si va dunque verso una sostanziale riconferma a ,meno di sorprese dell'ultim'ora.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il Bhr Hotel ospiterà il congresso che, negli ultimi dodici anni, non si è mai più tenuto. Il dato più incoraggiante per il partito trevigiano arriva dai 725 tesserati convocati, record di iscritti visto che, nel 2022, in tutta la provincia gli iscritti erano solo 80. L'ex assessore provinciale Michele Noal e l'ex sindaco di Conegliano Floriano Zambon hanno smentito ogni voce sulle loro eventuali ricandidature. Resta l'ipotesi di Cristina Andretta, ex sindaco di Volpago e da poco nominata vicecoordinatrice provinciale con la benedizione del coordinatore regionale Flavio Tosi. Potrebbe essere lei l'unica a sfidante di Chies ma, ad oggi, non ha ancora annunciato la sua candidatura. Il nuovo coordinatore, dopo il voto, definire la strategia per le prossime elezioni amministrative che vedranno andare al voto ben 56 comuni.