Ok all'emissione del francobollo dedicato a Canova, l'on Paolin: «Bella notizia per Possagno»

“Per me e per i miei concittadini di Possagno è motivo di grande soddisfazione l’aver appreso che la mia richiesta, rivolta al ministro Giancarlo Giorgetti, per l’emissione di un francobollo commemorativo (dal valore di 1,20 euro) per il bicentenario dalla morte dell’artista Antonio Canova avvenuta il 13 ottobre 1822, finalmente ha trovato l’ufficializzazione del MISE nel 'Programma di emissione delle carte-valori postali per l’anno 2022'. È mia intenzione proporre al Presidente della Commissione carte valori postali e filatelia Fabio Gregori che l’immagine del futuro francobollo rappresenti il Tempio del Canova, chiesa progettata dall’artista, quale dimostrazione ed attaccamento al luogo natio ed ai suoi abitanti, luogo in cui sono gelosamente custodite le spoglie di Antonio Canova. Non solo, sono ulteriormente orgoglioso perché oltre al francobollo verrà emessa dalla Zecca dello Stato anche una moneta d’argento per ricordare la scomparsa del grande artista della mia città”. Lo dice in una nota il deputato trevigiano della Lega Giuseppe Paolin.