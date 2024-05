Comunali, Borgia (FdI): «Preganziol sfida cruciale, con la Lega alleanza solida»

Nel sempre delicato e sensibile equilibrio all'interno del centrodestra tra Lega e Fratelli d'Italia, questi ultimi attendono la prossima tornata di amministrative con grandi prospettive e speranze: c'è l'obiettivo di consolidarsi nel territorio e continuare il lavoro di erosione del Carroccio. Il test chiave è Preganziol, Comune oltre i 15mila abitanti in cui i meloniani lanciano, con il centrodestra compatto, l'imprenditore Gianni Cestaro. Essendo solo due i candidati qui non sarà necessario un eventuale ballottaggio. In quasi tutte le sfide chiave nella Marca l'asse Lega-Fratelli d'Italia (Mogliano, Vittorio Veneto o Paese) si è compattato, con pochi eccezioni.

«Le elezioni amministrative del 2024 sono un'opportunità cruciale per portare nei Municipi della Marca le idee, i valori e la visione di Fratelli d’Italia. Siamo consapevoli delle sfide che ci aspettano, a partire da Preganziol dove per la prima volta Fratelli d’Italia esprime, nei comuni sopra i 15.000 abitanti, il candidato Sindaco del centrodestra unito» ha spiegato il presidente provinciale Claudio Borgia «Come coalizione stiamo lavorando instancabilmente, anche nei altri comuni, per costruire alleanze solide sul territorio e portare avanti la nostra agenda politica. Investiamo energie e tempo a sostegno dei nostri candidati perché crediamo che il capitale umano sia vero motore del cambiamento. Seguiamo l'esempio e la strada tracciata dalla nostra Premier Giorgia Meloni che incarna i valori autentici di patriottismo, sovranità, difesa dell’identità delle tradizioni italiane e della meritocrazia. Le elezioni europee che si terranno nello stesso periodo offrono inoltre un'opportunità unica per far sentire la nostra voce, quella dell’Italia, anche a livello internazionale e plasmare il futuro dell'Unione Europea perche è evidente che sia bisogno di un forte cambiamento. Siamo quindi determinati a rappresentare i nostri elettori con fermezza e pragmatismo e a difendere gli interessi degli cittadini sia nella Marca trevigiana che in Europa».