Fratelli d'Italia compatta a Conegliano in sostegno del candidato Piero Garbellotto

L’assessore regionale all’istruzione e lavoro della Regione Veneto, Elena Donazzan, con il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, il senatore Luca De Carlo, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Tommaso Razzolini e il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Giuseppe Montuori hanno partecipato mercoledì ad un incontro a sostegno della lista di Fratelli d’Italia e del candidato sindaco del centrodestra Piero Garbellotto a Conegliano.

“Conegliano è centrale nella economia veneta, serve confronto serrato sulle esigenze di chi fa impresa in città. Più turismo e formazione per usare al meglio le opportunità dell’essere terra di bellezza e il volano del Conegliano Valdobbiadene Docg. In questi anni Conegliano ha vissuto poco questa occasione di promozione di sé per sviluppare un turismo con numeri significativi e per creare buona economia e investimenti adeguati - afferma Donazzan - Se Fratelli d’Italia e il centrodestra avranno modo di governare Conegliano ci sarà un legame più stretto con la Regione ed in particolare con l’assessore all’istruzione, formazione e lavoro con la consapevolezza che solo creando buona qualità del lavoro attraverso la formazione possiamo dare futuro ai giovani a Conegliano e in Veneto”.