Fratelli d’Italia Veneto, Patete nominato responsabile del Dipartimento Formazione

Prestigioso incarico regionale per Giovanni Battista Patete, già presidente del Circolo di Villorba e responsabile Provinciale a Treviso della Formazione: sarà infatti responsabile Veneto di Fratelli d’Italia del dipartimento formazione. La notizia è arrivata lunedì pomeriggio con una lettera firmata dal Coordinatore Regionale del Veneto Senatore Luca De Carlo che scrive a Patete: “Ti ringrazio per l’impegno e per il prezioso lavoro che svolgi da anni nel tuo territorio per il radicamento e la crescita di Fratelli d’Italia. Sono certo che saprai meritare la fiducia che ti è stata accordata, svolgendo il tuo ruolo con passione e dedizione nell’interesse del partito e della sua crescita”.

La nomina di Patete è arrivata al termine della seconda edizione del Corso di Formazione Politica, corso nel quale si sono succeduti diversi relatori dai professori universitari agli amministratori locali sino ai parlamentari di FdI. “Sono estremamente contento della nomina ricevuta dal Sen. De Carlo, e gli sono riconoscente in quanto ha dimostrato (non che ce ne fosse bisogno) che l’impegno e il lavoro svolto, nel nostro partito vengono sempre riconosciuti. Vorrei ringraziare anche il Coordinatore Provinciale Giuseppe Montuori per aver creduto nel progetto di Scuola Politica, e tutti i militanti che hanno collaborato con il loro prezioso contributo" conclude Patete.