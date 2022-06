Comunali 2022, plebiscito per Gianangelo Bof a Tarzo

Gianangelo Bof è il nuovo sindaco di Tarzo: il candidato leghista ha ottenuto l'88,29% delle preferenze (1.365 voti), sbaragliando la concorrenza del rivale Maurizio Ceschin candidatosi con la lista civica "Progetto Tarzo".

Bof prenderà il posto di Vincenzo Sacchet alla guida del Comune: «Il risultato elettorale ci lascia molto soddisfatti - le prime parole del vincitore al termine dello scrutinio -. Da domani lavoreremo pancia a terra con tutta la squadra di governo per continuare i progetti avviati dall'amministrazione Sacchet e avviare il nostro programma di nuove opere per Tarzo, investendo molto sul turismo. Ci tengo a ringraziare per questo risultato in primis mia moglie e tutti i miei familiari. Il mio impegno, ormai da molti anni, in politica toglie tempo e spazio soprattutto a loro. Fondamentali anche tutti gli elementi della mia squadra con cui ho condiviso una splendida campagna elettorale, culminata in una serata finale davvero emozionante. Ai cittadini che già mi conoscono dico che lavoreremo con grande impegno per lasciarci al più presto alle spalle due anni segnati dal Covid, dai rincari di bollette e benzina ripartendo insieme per il bene di Tarzo».