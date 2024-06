Giardini di Sant'Andrea, Pd all'attacco: «Idea tappabuchi, manca un progetto a lungo termine»

Dallo scorso fine settimana i Giardini di Sant'Andrea sono tornati a popolarsi di giovani ed eventi. Merito della nuova iniziativa da parte del Comune di Treviso che ha deciso di abbellire l'area verde con nuove installazioni, concerti e food truck.

Non tutti però sembrano aver apprezzato fino in fondo la rinascita dei giardini: Carlotta Bazza del Pd di Treviso non ha risparmiato critiche alla giunta Conte. Come riportato da "Il Gazzettino", secondo la consigliera comunale di opposizione: «Sbandierare una rinascita dei Giardinetti, con tanto di percorso culturale, mi sembra quanto meno esagerato. Aggiungere 4 statue, per quanto di pregevole fattura, sempre legate al mondo animale, non basta per rilanciare e riqualificare una zona critica e importante della città - dichiara Bazza -. Mi sembra che non ci sia una visione progettuale, ma soprattutto mi pare manchi la volontà di mettere veramente mano e testa a un progetto che dia il senso di un reale cambiamento, rivolto a tutti i cittadini. Si può capire la dolorosa questione della mancanza di risorse dei Comuni, ma a volte è davvero questione di volontà. Innanzitutto avrebbe potuto creare un tavolo con tutte le associazioni sportive, culturali, sociali, ludoteche per bambini, per pianificare attività per tutta l’estate, garantendo un'alternanza di gestione delle varie associazioni. I Giardinetti vanno ripensati radicalmente, devono cambiare fisionomia e soprattutto devono acquisire attrattive e formulare proposte capaci di parlare a tutti - continua Bazza -. Potrebbero diventare un luogo di sosta e di studio per gli studenti superiori o universitari, se attrezzati con wi-fi gratuito e tavoli di materiale adatto ad esterni, o per fare una pausa pranzo per impiegati e lavoratori, o da utilizzare per un mercatino di libri, o di vestiti dell’usato. Se si creassero delle sedute ai lati della fontana si potrebbero dare in gestione ad associazioni per iniziative culturali. Questo non è il progetto che i cittadini attendevano da 1 anno. Questo è un tappare i buchi in fretta e furia, senza un'idea ponderata e risolutiva, per timore di non fare in fretta e ricevere critiche e magari perdere i consensi» conclude.

La replica del sindaco

Mario Conte ha affidato a una nota ufficiale pubblicata sui social la risposta alle parole della consigliera Bazza: «Sono rammaricato per due motivi: il primo riguarda il fatto che nonostante le immagini dei giardini pieni, popolati, pieni di arte e di bellezza, si cerchi la polemica. Il secondo motivo riguarda le espressioni di scherno verso le opere, che sono frutto di creatività, di volontà di lanciare un messaggio, di far riflettere ed emozionare. Ci hanno lavorato ragazzi e ragazze, artisti e artiste che, fra poesie e installazioni, volevano comunicare qualcosa. Per questo progetto, che non finisce certo oggi, sono stati coinvolti curatori, storici dell’arte, poeti, intellettuali, imprese, scuole, associazioni. L'arte contemporanea o la street art possono piacere o meno, come del resto ogni forma di espressione, ma ritengo che alcune "dichiarazioni" andrebbero come minimo riviste. Ringrazio invece tutti coloro che stanno lavorando al progetto dei Giardini di Sant'Andrea, perché sono riusciti a ridare dignità a un luogo stupendo. Con buona pace di chi vede sempre tutto nero».