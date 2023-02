Treviso, quasi 7mila alloggi sfitti. De Nardi: «Agevolare studenti e nuovi residenti»

Oggi a Treviso ci sono quasi 7mila alloggi vuoti su un totale di 45.545 ma giovani coppie, studenti universitari e famiglie meno abbienti non riescono ancora a risolvere il problema della casa. Per questo motivo Giorgio De Nardi, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali, ha deciso di mettere le politiche per la casa al centro della sua campagna elettorale.

«Treviso è allo stesso tempo un mercato immobiliare florido, ma solo per l’investimento in immobili di pregio, nelle zone più belle della città e a prezzi assai elevati - spiega il candidato -. E, non meno importante, il tema della casa si lega al consumo di suolo, dove gli ormai spariti residui di verde cittadino non devono essere perduti, mentre il patrimonio esistente necessita di una profonda riqualificazione energetica. Non ci sono formule magiche ma una serie di iniziative che il Comune può promuovere o attivare direttamente per contribuire a risolvere un problema, che diventa strategico per il futuro se si vuole rendere attrattiva la Città a studenti e nuovi residenti». Queste, dunque, le proposte previste dal programma della lista Giorgio De Nardi Sindaco.