Elezioni 2022, Zorzi non rinuncia alla candidatura: «Resa dei conti dopo il voto»

Giovanni Zorzi non rinuncia alla candidatura nel collegio uninominale per la Camera di Castelfranco/Montebelluna. Sabato 20 agosto il segretario provinciale del Pd di Treviso ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto sulle candiature in vista delle elezioni del 25 settembre. In molti si aspettavano che Zorzi rinunciasse all'incarico di segretario ma così non è stato.

«Martedì 23 agosto sarò presente in direzione provinciale per tenere un resoconto dettagliato su quanto accaduto - ha spiegato Zorzi durante l'incontro con la stampa -. Se la direzione lo riterrà necessario, sono comunque pronto a fare un passo indietro insieme a tutta la segreteria provinciale». Nonostante le scarse probabilità di successo, Zorzi ha deciso di accettare la candidatura uninominale alla Camera: «Il collegio, come probabilità di successo, è senza dubbio uno dei più difficili da ottenere ma ho deciso di giocarmela a testa alta con il massimo impegno e determinazione anche per rispetto nei confronti dei nostri elettori».

Altro tema caldo di giornata le polemiche per la candidatura di Rachele Scarpa: «Non ho avuto modo di sentire né lei né Letta nelle ultime ore - continua Zorzi -. Noi avevamo presentato ai segretari Martella e Letta una rosa di nomi che ritenevamo funzionali e competenti per affrontare la sfida delle elezioni. La scelta di Enrico Letta è stata diversa, Rachele Scarpa è stata candidata nonostante noi non l'avessimo proposta. Questo rappresenta un fatto molto grave - continua Zorzi - un'imposizione di questo tipo ha sollevato diversi malumori, non ci va bene come partito. Per ora però rimandiamo le rese dei conti al post elezioni ma, dopo il 25 settembre, bisognerà avviare una fase di dibattito seria e franca sui meccanismi di funzionamento del partito e sui sistemi di riconoscimento del lavoro dei singoli territori» conclude il segretario provinciale.