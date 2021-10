Cordignano, presentata la nuova giunta del sindaco Campagna

Sabato 16 ottobre il nuovo sindaco di Cordignano, Roberto Campagna, ha presentato in municipio la sua nuova giunta: «La scelta degli assessori - commenta il primo cittadino - è stata fatta sulla base di stima e fiducia verso ciascuno. Alcuni di loro hanno già avuto esperienza come assessori e sono certo confermeranno le proprie capacità così come sono sicuro che anche chi per la prima volta avrà il compito di fare l’assessore, darà il proprio meglio. Auguro a tutti un buon lavoro, all’insegna dell’impegno e dell'attenzione ai bisogni di tutti i cittadini».

La nuova giunta

Roberto Campagna : sindaco con deleghe al Bilancio, Ambiente, Urbanistica, Protezione civile, Polizia Locale e Affari generali

: sindaco con deleghe al Bilancio, Ambiente, Urbanistica, Protezione civile, Polizia Locale e Affari generali Carlo Baggio : vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici

: vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Giada Della Libera : assessore alla Cultura e politiche giovanili

: assessore alla Cultura e politiche giovanili Mauro Fael : assessore e alle Attività produttive e Sport

: assessore e alle Attività produttive e Sport Cinzia Soneghet: assessore alla Famiglia, Servizi sociali e Disabilità

Il sindaco ha attribuito inoltre le seguenti deleghe a due consiglieri comunali:

Matteo Basso: Agricoltura, Programmazione e organizzazione di eventi e manifestazioni.

Giada Pasqualetto: Bandi e finanziamenti comunitari.