Montebelluna, presentata la nuova giunta del sindaco Bordin

Presentata venerdì pomeriggio, 15 ottobre, la nuova giunta comunale di Montebelluna guidata dal sindaco neoeletto Adalberto Bordin, che commenta: «Auguro a tutti un buon lavoro, all’insegna dell’impegno e dell’attenzione ai bisogni di tutti i cittadini, sia quelli che hanno votato per la nostra squadra, sia quelli che non ci hanno votato, sia a quelli che, purtroppo, non si sono presentati alle urne. La scelta degli assessori è stata fatta sulla base di stima e fiducia verso ciascuno. Diversi di loro hanno già avuto esperienza come assessori e sono certo confermeranno le proprie capacità così come sono sicuro che anche chi per la prima volta avrà il compito di fare l’assessore, darà il proprio meglio. E’ una giunta con esperienza ma nuova, all’insegna del cambiamento perché ho voluto che la maggior parte avesse dei referati diversi da quelli di cui si era occupato in passato: uno stimolo ed un’opportunità per crescere personalmente e impegnarsi al massimo per la comunità».

La nuova giunta