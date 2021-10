Conegliano, nessun assessore del Pd nella nuova giunta comunale

Il nuovo consiglio comunale di Conegliano non avrà nessun assessore del Partito Democratico. È questa la prima certezza sulla nuova giunta che verrà annunciata dal sindaco Fabio Chies prima dell'insediamento del consiglio comunale di giovedì 4 novembre.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il Partito Democratico potrebbe sperare solo sulla carica di presidente del consiglio comunale: Isabella Gianelloni è in pole position ma avrà bisogno, per essere eletta, della maggioranza assoluta nella prima riunione del consiglio comunale. La votazione sarà segreta e il rischio di "franchi tiratori" non è affatto da escludere visto quanto accaduto nel 2017 a Giovanni Bernardelli della Lega. Per il Pd una scelta amara quella di Chies, dopo il sostegno che il partito aveva dato al candidato di Forza Italia insieme ad altri gruppi del centrosinistra (come Articolo 1, Azione e Democratici per Conegliano) nel ballottaggio contro Piero Garbellotto, candidato di Lega e Fratelli d'Italia uscito vincitore dal primo turno elettorale. La segreteria locale e quella provinciale del Pd avevano sottoposto a Chies, prima del ballottaggio, un patto per Conegliano, articolato in 25 punti, sulle cose da fare per la città, che il nuovo sindaco aveva preso in considerazione ribadendo da subito, però, che con il Pd non sarebbe stata firmata nessuna intesa. Così è stato.

Il nuovo consiglio comunale

La coalizione del sindaco Chies conta 15 consiglieri comunali su 24, di cui 9 di Avanti Tutta, 4 di Forza Conegliano e 2 di Forza Italia, di cui lo stesso Chies è segretario provinciale. Salvo sorprese dell'ultim'ora la composizione della Giunta dovrebbe essere la seguente: per la lista "Chies Avanti Tutta" gli assessori uscenti Gianbruno Panizzutti e Gaia Maschio, oltre al veterano Enzo Perin e all'insegnante Chiara Piccoli. Per "Forza Conegliano" Claudio Toppan, sarà riconfermato vicesindaco, mentre Claudia Brugioni assessore. Per "Forza Italia", infine, ci saranno il sindaco Fabio Chies e Yuri Dario, capogruppo uscente del partito.