Comunali 2023, l'ex premier Giuseppe Conte a Treviso con il candidato Mestriner

Nel giorno in cui Treviso festeggia San Liberale, patrono della città, il Movimento 5 Stelle lancia la volata elettorale al candidato sindaco Maurizio Mestriner. Giovedì 27 aprile, alle ore 11, di fronte al Battistero di San Giovanni in Piazza Duomo, Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle sarà in città per l'importante tappa elettorale nella Marca. All'incontro saranno presenti anche Gianni Girotto, già senatore del Movimento 5 Stelle, Simone Contro, Coordinatore regionale del Veneto, Marco De Blasis, coordinatore provinciale e i candidati consiglieri che si presenteranno alle urne al fianco di Mestriner.