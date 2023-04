Giuseppe Conte a Treviso: «Imprenditori, attenti all'autonomia»

Bagno di folla a Treviso per Giuseppe Conte, giovedì 27 aprile. Il leader del Movimento 5 Stelle è arrivato nel capoluogo della Marca per sostenere la candidatura a sindaco di Maurizio Mestriner.

L'ex premier ha però parlato anche di molti altri temi nel suo intervento in Piazza Duomo, tra cui quello attualissimo dell'autonomia differenziata che lo vede fortemente contrario. «Io sono particolarmente critico sia su come è stata pensata e sia su come la vogliono realizzare. Lo dico a tutti gli imprenditori veneti: attenzione alle false sirene. Voi che fate impresa vi troverete con venti sistemi diversi di regolazione. Quando andrete a vendere i vostri prodotti in altri territori vi troverete un'Italia frammentata. Senza pensare ai costi che questo comporterebbe alle amministrazioni - ha evidenziato Conte -. Un disastro che va assolutamente evitato».

Durante l'incontro con il candidato sindaco Mestriner in Piazza Duomo, Conte è stato avvicinato da uno dei cittadini truffati nella vicenda di Casa Zero: «Ho firmato un contratto di appalto ma i lavori non sono mai iniziati» ha detto l'imprenditore trevigiano a Conte. L'ex premier ha detto che prenderà la vicenda in considerazione. Conte e Mestriner hanno poi attraversato le vie del centro storico con tappe alla Libreria Antiquaria Vanzella, alla Cereria Torri in Piazza San Vito e all'Osteria Dalla Gigia in Via Barberia. Tantissime le signore che hanno fermato l'ex premier per un selfie e qualche scambio di parole. «Mestriner ha le idee ben chiare e lo sta dimostrando in questi giorni - conclude Conte -. Io dico che i Cinque Stelle sono garanzia di disciplina e onore negli impegni pubblici. Possiamo sacrificare i nostri interessi personali ma non quelli pubblici. Qui a Treviso serve un'amministrazione che vada fino in fondo per portare a casa i fondi del Pnrr, costruendo nuovi asili nido e valorizzando il patrimonio immobiliare della città».