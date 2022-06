Comunali 2022, Gloria Paulon ottiene il quorum a Segusino

Affluenza significativa e quorum raggiunto già nel tardo pomeriggio di domenica 12 giugno: lo spoglio delle schede è atteso per lunedì pomeriggio ma a Segusino il sindaco uscente Gloria Paulon sembra navigare a vele spiegate verso il secondo mandato. Candidata con la lista civica "Insieme per Segusino", Paulon ha intenzione di continuare a portare avanti gli obiettivi iniziati nel suo primo mandato, puntando su cultura, turismo e lavori pubblici. A urne chiuse, domenica alle 23, il Comune ha registrato la seconda affluenza più alta delle province di Treviso e Belluno.

La carriera

Originaria di Feltre, dopo una laurea in psicologia ed un master in gestione d'impresa, Gloria Paulon è dirigente da 15 anni dell'azienda tessile di famiglia. Cinque anni fa la sua prima elezione a sindaco: «Posso solo dire che fare il sindaco è stata una grande lezione di vita, e grazie a questa esperienza ho scoperto il vero potenziale di questo paese ma soprattutto delle persone che vi abitano. Ora l'obiettivo del secondo mandato sarà portare a termine quanto iniziato, e vedere concretizzato il mio ideale per Segusino, supportata da una squadra di persone eccezionali, motivate e sinceramente votate a questa causa».

Il commento

«Lo spoglio delle schede per le elezioni amministrative sarà lunedì pomeriggio. Mentre attendiamo l’esito, vogliamo comunque rivolgere un enorme grazie ai tantissimi cittadini che domenica hanno voluto esercitare il loro diritto ma soprattutto dovere di voto, dimostrando di avere a cuore il proprio paese e grande senso civico. Siamo il secondo comune con maggiore affluenza alle urne (61%) delle province di Treviso e Belluno, e questo fa davvero onore al nostro paese» concludono dalla lista "Insieme per Segusino".