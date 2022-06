Comunali 2022: riconfermata con un plebiscito la sindaca Paola Guzzo

Come per molti altri Comuni della Marca, anche a Godega di Sant'Urbano i cittadini hanno scelto la continuità e puntuale è arrivata la riconferma di Paola Guzzo. La sindaca che vedeva il supporto del centrodestra unito e compatto (Lega, Fratelli d'Itallia e Forza Italia) ha sbaragliato la concorrenza conquistanto il 78,25% delle preferenze (1738 voti) mentre il suo avversario, Valerio De Martin della lista Uniti per unire non è andato oltre il 21,75% (483 voti).