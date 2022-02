Piazza dei Signori, flashmob contro il Green Pass: «È stato un fallimento»

Il consigliere regionale Tommaso Razzolini ha preso parte sabato 5 febbraio al flashmob "Bugie, chiusure, contagi alle stelle. Sul Governo un unico commento: il Green pass è stato un fallimento" promosso dal coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia in Piazza dei Signori a Treviso.

«Sabato mattina ho partecipato al flashmob di Fratelli d’Italia per chiedere più equilibrio al Governo sul tema del Green pass. In questo periodo gli italiani devono affrontare problemi importanti come quello degli aumenti delle bollette di luce e gas e del costo delle materie prime. Purtroppo, noi siamo ancora impantanati in un’assurda caccia alle streghe con il Green pass invece di lavorare su una nuova politica energetica - dichiara Razzolini - Per fortuna le curve del Coronavirus si stanno abbassando, ora dobbiamo intervenire urgentemente per semplificare la vita ai nostri ristoratori e a tutte le attività produttive che hanno subito delle perdite a causa di questo provvedimento del Governo Draghi. Dobbiamo liberare le attività economiche e dare una mano a chi lavora e manda avanti ogni giorno la nostra Nazione. Senza tralasciare il problema della discriminazione tra vaccinati e non vaccinati a scuola: non possiamo far pagare ai nostri ragazzi gli effetti di una politica miope che non ha considerato tutti gli effetti dei provvedimenti introdotti in questa pandemia» conclude il consigliere regionale. Presente al flashmo anche il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Giuseppe Montuori, che conclude: «Il Green pass è stato un fallimento totale: è servito solo a uccidere ancora di più l'economia reale e a creare tensione sociale e discriminazione. Il lasciapassare non va modificato, va semplicemente abolito».