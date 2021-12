Super Green Pass, Veneto Imprese Unite: «In zona gialla nessun limite ai tavoli»

"Nell’incontro di questa mattina svoltosi in Prefettura a Treviso, a cui abbiamo partecipato assieme alle altre Associazioni di Categoria rappresentative dei principali settori coinvolti dal Super Green Pass e ai rappresentanti delle forze dell’ordine, è emerso innanzitutto la soddisfazione delle parti coinvolte per il bassissimo numero di contravvenzione fatte per l’erroneo uso del Green Pass e del Super Green Pass". A dirlo è Andrea Penzo Aiello, Presidente Veneto Imprese Unite.

"Anche noi di VIU e il rappresentante di Federalberghi Treviso abbiamo evidenziato che, a differenza dell’entrata in vigore del Green Pass di inizio agosto, i controlli sui clienti sono pressoché sempre stati semplici e non hanno quasi mai causato situazioni di tensione. Dal confronto con le altre Associazioni e con il Prefetto, che però si riserva ulteriori verifiche, abbiamo infine convenuto che il limite di quattro persone al tavolo non sussiste e non diventerà operativo neanche in caso di passaggio in zona gialla, a differenza di quanto erroneamente riportato da alcune testate nazionali e locali e da quanto detto dal Presidente Zaia" continua Penzo.

"Sicuramente questa notizia permetterà ai ristoratori di poter tornare ad accettare prenotazione di tavolate per i pranzi di Natale, le cene di Capodanno e tutte le occasioni che si presenteranno durante queste festività, nonostante l’ormai quasi certo passaggio del Veneto in zona gialla nelle prossime settimane. Il tutto ovviamente nel pieno rispetto delle vigenti norme anticovid e previo possesso di Super Green Pass di tutti i commensali, qualora si trattasse di tavoli interni" conclude Penzo.