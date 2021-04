In Consiglio comunale è scontro sull'orto botanico di San Paolo

La maggioranza consiliare, all’indomani della seduta del Consiglio Comunale di Treviso, stigmatizza il comportamento di Antonella Tocchetto che, durante il suo intervento sul tema orto botanico di San Paolo, ha attaccato la dirigente del Settore Lavori Pubblici Roberta Spigariol: «Condanniamo con forza il comportamento della consigliera comunale Antonella Tocchetto che, nello sgangherato tentativo di difendere l’operato della precedente Amministrazione, di cui faceva parte, ha tirato in ballo senza motivo una dipendente comunale - affermano Giuseppe Basso (lista Zaia-Gentilini), Riccardo Barbisan (Lega), Massimo Zanon (lista Mario Conte Sindaco), Davide Acampora (Forza Italia) e Davide Visentin (Fratelli d’Italia) - Non è accettabile che un Consigliere attacchi una dipendente che non ha alcuna necessità di difendersi e, nel caso specifico, non poteva nemmeno farlo. Quella della consigliera Tocchetto è stata una caduta di stile che poco a che fare con il dibattito politico. Fra l’altro, da Presidente della Commissione Lavori Pubblici nel quinquennio 2013-2018 avrebbe potuto confrontarsi con la dirigente nei contesti e nelle sedi opportune».

«Purtroppo - aggiungono i Capigruppo - Abbiamo assistito ad un tentativo maldestro di distogliere l’attenzione dalle gravi mancanze dell’Amministrazione da lei rappresentata, puntando una persona che non c’entrava nulla. Una brutta pagina politica, l’ennesima, scritta dalla sinistra trevigiana. Esprimiamo, dunque, la massima solidarietà all’ingegner Spigariol, professionista serio e che ha dimostrato, negli anni, di avere a cuore il Settore Lavori Pubblici e la città».