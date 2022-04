Troppi incidenti stradali, il PD: «Gli alberi non uccidono, la Provincia investa in sicurezza»

“L’idea del sindaco Della Pietra di tagliare alcuni platani lungo la Pontebbana per garantire sicurezza stradale è, per restare in ambito arboreo, nascondersi dietro una foglia di fico. Non sono gli alberi una minaccia alla sicurezza stradale ma i comportamenti e l’educazione alla guida. La Provincia di Treviso deve fare di più in termini di servizi di trasporto pubblico notturno verso i locali del divertimento, riordino della viabilità e incremento dei dissuasori di velocità. Ma soprattutto sul fronte dell’educazione stradale". Lo dichiarano Giovanni Zorzi e Matteo Favero, rispettivamente segretario del Pd provincia di Treviso e responsabile Ambiente e Infrastrutture provinciale.

"In uno dei territori più colpiti da lutti sulle strade a livello nazionale, la Provincia si faccia promotrice di una campagna di mobilitazione per la cultura della strada attraverso il sostegno alle iniziative nelle scuole delle associazioni di volontariato e delle Polizie locali - concludono - A questo proposito, diamo una mano tutti insieme, forze politiche e amministrazioni locali, a portare avanti la proposta dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime delle Strada perché finalmente si dia applicazione a quanto previsto dal Codice della Strada riguardo all’introduzione di percorsi obbligatori di Educazione Stradale in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Tragedie come quelle di due giorni fa si prevengono con proposte serie perché è in gioco la sicurezza dei cittadini".